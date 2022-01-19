Австралия временно отменяет визовые сборы для студентов, туристов и трудовых мигрантов

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Власти Австралии временно отменят сборы за выдачу некоторых категорий виз, чтобы привлечь в страну иностранных студентов, туристов и трудовых мигрантов. Об этом в среду сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе выступления перед журналистами в Канберре.

"Мы отменим плату <...> за студенческую визу для всех, кто обратится за ней в течение следующих восьми недель. Также мы отменим плату для подателей заявлений на получение туристической визы на [следующие] 12 недель. Мы хотим, чтобы <...> вы приехали в Австралию, наслаждались отдыхом, путешествовали по стране и помогали нам в сельскохозяйственном секторе, в индустрии гостеприимства и других отраслях, которые нуждаются в рабочих руках", - сказал Моррисон.

Главный государственный казначей Австралии Джош Фрайденберг отметил, что, по прогнозам правительства, анонсированными льготами воспользуются не менее 175 тыс. человек. "Мы гарантируем, что визовые сборы для них будут снижены", - подчеркнул казначей.

Согласно австралийскому миграционному законодательству, визовый сбор для просителей студенческих виз составляет 630 австралийских долларов ($452). Плата за визу для туристов, намеревающихся работать во время пребывания в Австралии, - 495 австралийских долларов ($355).

По данным австралийского министерства образования, к концу 2021 года в вузах страны были зарегистрированы чуть более 325 тыс. иностранных студентов, из которых не менее 150 тыс. не могли въехать в страну из-за санитарных ограничений, введенных правительством в марте 2020 года.