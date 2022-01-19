В России запустят платформу с цифровыми решениями для малых торговых сетей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Фонд "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), компания Softline Digital совместно с Российской Ассоциацией экспертов разработали платформу для сетевого ретейла, которая соберет цифровые решения для малых и средних компаний. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"На платформе Retailix.Ai будут запущены адаптированные для использования малыми и средними торговыми сетями сервисы, которые уже продемонстрировали высокую эффективность в крупных федеральных сетях. Как показала практика, применение некоторых из цифровых решений обеспечивает рост товарооборота в крупных сетях от 4% до 6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании смогут благодаря платформе анализировать данные о продажах и оптимизировать закупки, наладить автоматизированный контроль наличия товаров на полке, оптимизировать операции, выполняемые персоналом, создать единый центр контроля торговыми точками и так далее. Softline Digital в дальнейшем планирует развитие платформы, используя сотни доступных компании решений для автоматизации торговых сетей.

"Сколково", как добавили в фонде, выступает партнером проекта и будет размещать на платформе Retailix.Ai продукты своих стартапов-резидентов. Решения будут выбираться на конкурсной основе. Наиболее актуальные и востребованные получат возможность пройти тестирование командой Retailix.Ai для адаптации под стандарты платформы с последующим доступом к малым и средним торговым сетям, подписчикам платформы.

"До запуска инициативы мы провели интервью со многими средними и малыми торговыми сетями по всей России и получили подтверждение спроса на быстро внедряемые решения по автоматизации основных операций. Платформа Retailix.Ai предлагает все решения в одном месте, а также гарантирует работоспособность систем", - сказала директор по акселерации в области ретейл-технологий кластера информационных технологий фонда "Сколково" Ольга Стрелова, слова которой приводятся в сообщении.

Отличительной особенностью платформы также станет не только экономия финансовых и других ресурсов, но и высокая гибкость. Как отмечается в сообщении, каждая торговая сеть сможет выбрать и использовать только те решения, которые будут наиболее востребованы.