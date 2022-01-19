Авиакомпания "Азимут" открыла регулярные рейсы Минводы - Магнитогорск - Екатеринбург

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" открыла регулярные полеты по маршруту Минеральные Воды - Магнитогорск - Екатеринбург, рейсы выполняются дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

"Авиакомпания "Азимут" выполнила первый рейс по новому направлению Минеральные Воды - Магнитогорск - Екатеринбург, связав промышленный и экономический центры Урала с одним из крупнейших курортов Северного Кавказа", - в среду сообщается на сайте перевозчика.

Из Минеральных Вод вылет в 23:05 (местное время), прилет в Магнитогорск в 03:55. Вылет из Магнитогорска в 04:55, посадка в Екатеринбурге в 05:55. В обратном направлении из Екатеринбурга самолет вылетает в 06:55, посадка в Магнитогорске в 07:55. Из Магнитогорска вылет в 08:55, посадка в Минводах в 09:45.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более ста направлений по РФ и за рубеж.