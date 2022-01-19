Роснано и казахстанские партнеры инвестируют 14 млрд рублей в химические проекты

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. АО "Роснано" совместно с АО "Самрук-Казына" и фондом "Синтез-Капитал" инвестируют 14 млрд рублей в химические проекты на территории России и Казахстана, говорится в сообщении российской компании.

"Мы заинтересованы в совместной реализации химических проектов на территории Казахстана и России и трансфере перспективных технологий в Казахстан", - приводятся в сообщении слова управляющего директора по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству, члена правления АО "Самрук-Казына" Ернар Жанадила.

За счет заявленных инвестиций партнеры создадут платформу для совместной реализации химических проектов.

"Новая платформа позволит фондам совместно запустить производство пула продуктов, востребованных как в России, так и в Казахстане. Технологическая цепочка обеспечит строительство в обеих странах новых заводов и предприятий по производству нефтепромысловой химии и специальных абсорбентов на основе метилдиэтаноламина (МДЭА)",- говорится в сообщении.

Сорбенты на основе МДЭА применяются для очистки природных и технологических газов от кислых примесей.

Управляющий директор по инвестиционной деятельности управляющей компании "Роснано" Владимир Коновалов считает, что данный проект "даст дополнительный импульс укреплению долгосрочных партнерских отношений России и Республики Казахстан".

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работает 138 предприятий и R&D-центров в 37 регионах России.