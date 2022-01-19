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Авиасообщение между Турцией и Арменией начнется со 2 февраля

Авиасообщение между Турцией и Арменией начнется со 2 февраля - Минтранс Турции.

Учреждения ЕАО получили 40 единиц специализированной техники
В том числе в регион поступили передвижные медицинские комплексы, которые передадут в районные больницы
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