Роснедра отозвали в 2021 году две лицензии на углеводороды из-за экологических нарушений

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Роснедра по итогам 2021 года отозвали у недропользователей из-за экологических нарушений две лицензии на право пользования углеводородным сырьем, действие 15 лицензий на твердые полезные ископаемые приостановлено. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью программе "Поздняков", размещенном в среду на сайте телеканала НТВ.

"Если говорим об ответственности экологической, то, по статистике за 2021 год, по требованиям и предписаниям Росприроднадзора две лицензии по углеводородам отозвали, 15 - по твердым полезным ископаемым", - сказал он.

Козлов отметил, что недропользователи в части использования лицензий нарушили закон так, что больше не смогут заниматься разработкой этих месторождений.

Как уточнили в Минприроды, Роснедра в 2021 году досрочно прекратили право пользования углеводородным сырьем на участках в Иркутской области и в Республике Коми. По твердым полезным ископаемым право пользования недрами по 15 лицензиями пока приостановлено.

Кроме того, министр добавил, что с 1 января 2022 года вступил в силу обновленный закон "О недрах", который предусматривает ответственность недропользователей за территории в пределах выданной лицензии. "Мы видим примеры, когда компании владели активами, сдавали лицензию, уходили, а там происходило "зло" в виде экологического вреда, но никто за это не нес ответственности. В законодательстве, которое мы сегодня предусмотрели, предприятие даже если как юридическое лицо не владеет лицензией и сдало этот актив, но это "зло" произошло, то компания будет нести ответственность до полного исключения этой проблемы", - пояснил Козлов.