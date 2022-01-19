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Иркутская область увеличила экспорт товаров на 42% по итогам года

Он составил $8,2 млрд

ИРКУТСК, 19 января. /ТАСС/. Экспорт продукции в Иркутской области в 2021 году вырос на 42% по сравнению с 2020 годом и составил $8,2 млрд. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Объем экспорта продукции Иркутской области достиг $8,2 млрд, что на 42% больше, чем в 2020 году. Основу экспорта составили промышленное оборудование, строительные и пиломатериалы, продукты питания, топливные древесные гранулы, косметика и антисептические средства. <…> Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область вырос на 33% - до $2,1 млрд", - говорится в сообщении.

Роста удалось достичь в том числе за счет оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего предпринимательства. Компании, получающие поддержку, в 2021 году экспортировали продукцию на $42,2 млн, что вдвое больше показателя 2020 года. В прошлом году доля субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта региона составила 22%.

Кроме того, в 2021 году в Иркутской области появились девять новых экспортеров, которые поставили изделия из алюминия и нефрита, топливные пеллеты, макароны, косметику и сельхозтехнику на общую сумму $5,15 млн в Монголию, Швейцарию, Азербайджан, Данию, Латвию. География поставок из Иркутской области охватывает 21 страну.

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РоссияИркутская область
Пандемия COVID-19
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