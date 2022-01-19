Комитет Госдумы одобрил особые условия по счетам гособоронзаказа в уполномоченных банках

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на начисление процентов уполномоченному банку за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете по государственному оборонному заказу. Документ было внесен в Госдуму президентом.

Комитет является соисполнителем по законопроекту.

Законопроект направлен на создание условий для снижения ставок по кредитам, привлекаемым для выполнения государственной программы вооружения, в целях сокращения расходов федерального бюджета на субсидирование уплаты процентов по таким кредитам, говорится в пояснительной записке. Источником финансирования данных кредитов являются, в том числе, временно не используемые средства, находящиеся на отдельных счетах головных исполнителей поставок продукции по гособоронзаказу и исполнителей, участвующих в поставках продукции по гособоронзаказу.

Согласно проекту документа, не допускается начисление процентов за пользование уполномоченным банком денежными средствами, находящимися на отдельном счете, а также устанавливается запрет на размещение на депозитах остатков таких денежных средств. Одновременно на уполномоченные банки возлагается обязанность предоставлять головным исполнителям и исполнителям гособоронзаказа льготное финансирование на условиях, определенных актом правительства РФ и включающих, в том числе, размер привлекаемых кредитных ресурсов, условия их возврата, а также требования к финансовому положению заемщиков и их платежеспособности.