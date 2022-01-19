Пассажиропоток аэропорта Платов снизился почти на 5% по сравнению с 2019 годом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Пассажиропоток ростовского аэропорта Платов (управляется УК "Аэропорты Регионов") в 2021 году составил 2 млн 910 тыс. человек, что на 4,9% ниже уровня допандемийного 2019 года. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Платова.

"Пассажиропоток аэропорта Платов в 2021 году составил 2 млн 910 тыс. человек, что на 4,9% ниже, чем в допандемийном 2019 году. Большая часть пассажиров, 2 млн 277 тыс., перевезена на рейсах внутри страны", - говорится в сообщении. Среди авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Ростова-на-Дону, больше всего пассажиров, 794,3 тыс. человек, обслужил базовый перевозчик - авиакомпания "Азимут". В пятерку лидеров также вошли "Аэрофлот", S7, Smartavia и Nordwind.

В 2021 году сохранились тенденции, связанные с пандемией коронавируса, отметили в пресс-службе. Падение пассажиропотока по сравнению с 2019 годом по-прежнему затрагивает все сегменты. Так, на 4,2% снизился пассажиропоток на внутренних рейсах, на 7,1% - на международных. "Во втором полугодии 2021 года в Платове наблюдался стабильный рост, однако в целом по году он не имел решающего значения. В первом квартале международные рейсы практически не осуществлялись, а во втором квартале была закрыта Турция - самое популярное зарубежное направление", - напомнили в пресс-службе.

Несмотря на общее сокращение объемов пассажиропотока, региональные перевозки по маршрутам, минующим Москву, показали рост в 20%. В пресс-службе отметили, что это является результатом совместной работы аэропорта, базового перевозчика и правительства Ростовской области. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в десятку самых популярных направлений из Платова вошли Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Махачкала, Самара, Уфа и Нижний Новгород. Всего в 2021 году регулярные рейсы выполнялись по 26 внутренним направлениям.

Самым популярным зарубежным направлением в 2021 году стала Анталья (Турция), на рейсах в которую обслужено 193,7 тыс. человек. Также среди лидеров Ереван и Стамбул. Международные рейсы в 2021 году выполнялись по 30 направлениям, добавили в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) - первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Открыт 7 декабря 2017 года. Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. Пассажирам аэропорта доступны около 50 направлений полетов рейсами 35 российских и международных авиакомпаний.