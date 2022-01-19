Большинство банков пока не намерены пересматривать подходы к удаленной работе сотрудников

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские банки еще в первый год пандемии наладили бизнес-процессы, предусматривающие удаленные форматы работы сотрудников. На фоне очередного роста заболеваемости населения кредитные организации пока не планируют менять уже устоявшиеся форматы, при этом часть банков увеличивает число сотрудников на удаленке, показал опрос, проведенный ТАСС среди кредитных организаций.

В частности, об увеличении числа сотрудников на удаленном режиме работы с начала этой недели сообщили Сбербанк, ВТБ, а также Совкомбанк и Газпромбанк. На работу отделений кредитных организаций это не повлияло.

Вместе с тем большинство опрошенных ТАСС банков пока не стали анонсировать решений о планах увеличить долю сотрудников на удаленке.

"В соответствии с решениями руководства банка, в декабре и январе в подразделения головного офиса выходят не более 35% работников, на удаленке остаются 50%, около 15% находятся в отпусках и на больничных. В территориальных подразделениях филиалов решения о выходе в офис принимаются управляющими в зависимости от эпидемиологической обстановки и решений органов местного самоуправления и Роспотребнадзора", - сказали ТАСС в пресс-службе банка "Открытие". При этом увеличивать долю работающих на удаленке сотрудников в настоящее время не планируется, уточнили в кредитной организации.

В банке "Хоум кредит" ТАСС рассказали, что с прошлого года сделали постоянным гибридный режим работы сотрудников. "Специалисты головного офиса в Москве и колл-центрах в Обнинске, Томске и Волгограде работают, совмещая удаленку и работу в офисе. Формат определяется в каждом подразделении с учетом мнения сотрудников. Например, в колл-центре около четверти (работников) перешли на полностью удаленный режим, примерно половина совмещают удаленку и офис. Часть людей - это в основном новые сотрудники - работают только из офиса. Постепенно люди из третьей группы переходят в первую и вторую. <…> Удаленный режим работы никак не сказывается на эффективности работы банка, поэтому мы можем быстро адаптироваться к любому изменению", - отметили в "Хоум кредите".

Гибридный график работы есть и у сотрудников Альфа-банка. При этом до 70% сотрудников центрального офиса и региональных неклиентских подразделений банка работают удаленно, уточнили в пресс-службе.

Директор по персоналу Московского кредитного банка (МКБ) Алена Ефремова сообщила ТАСС, что МКБ не выводил сотрудников из удаленного режима работы. "Для максимальной защиты сотрудников и клиентов банка с момента начала пандемии все сотрудники, чьи бизнес-процессы позволяют эффективно работать удаленно, трудятся в таком формате. На сегодня это порядка 40% всех работников МКБ", - добавила она.

Возможность удаленной работы есть и у более половины сотрудников Райффайзенбанка, сообщил ТАСС управляющий директор по работе с персоналом Владимир Химаныч. "С 2020 года сотрудники продолжают работать в гибридном режиме, команды сами определяют частоту своих встреч в офисе - обычно она составляет не более одного - двух дней в неделю. При этом команды могут по собственной инициативе перейти на полностью удаленную работу на тот срок, который они считают необходимым", - сказал он.

В пресс-службе банка "Русский стандарт" ТАСС заявили, что придерживаются сбалансированного подхода в вопросе дистанционной работы сотрудников. "Мы предлагаем работникам варианты, которые будут максимально эффективны для всех", - уточнили в банке.

Поддержка сотрудников

Практически все опрошенные банки заявили, что поощряют вакцинацию сотрудников.

Например, Альфа-банк организовал пункты вакцинации в своих офисах, а после вакцинации банк дает сотрудникам дополнительные дни отдыха и разовые выплаты. Также было увеличено количество больничных дней, оплачиваемых в размере 100% от зарплаты.

А в МКБ сообщили, что внедрили программу поддержки сотрудников, включая психологическую поддержку.

Обстановка с коронавирусом

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить тестирование сотрудников, работающих очно.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ожидает "несколько сложных недель", связанных с распространением в мегаполисе коронавирусного штамма "омикрон". Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 19 января 2022 г. зарегистрировано 10 899 411 случаев заражения, выздоровели 9 925 855 человек, умерли 323 376. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.