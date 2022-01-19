Некоторые российские банки уже тестируют платежи между физлицами с цифровым рублем

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Большинство российских банков готовится к пилотированию цифрового рубля и скоро начнет тестирование платежей с ним, выяснил ТАСС в ходе опроса кредитных организаций.

Банк России предусматривает поэтапное развитие платформы цифрового рубля - с постепенным расширением круга подключенных участников и видов доступных операций. По итогам тестирования прототипа платформы будет сформирована дорожная карта для внедрения целевой платформы цифрового рубля. В декабре 2021 года первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что прототип платформы цифрового рубля готов и пилотирование операций первого этапа с 12 банками начнется в январе 2022 года.

В настоящее время уже проводится тестирование платежей между потребителями (C2C-платежи), сообщил советник заместителя председателя Промсвязьбанка (ПСБ) Максим Хрусталев. "В настоящее время участники пилотного проекта тестируют С2С-платежи, после чего начнется техническая апробация С2В-, В2С- и В2В-платежей. По итогам пилотирования Банк России приступит к внедрению платформы цифрового рубля в промышленную эксплуатацию", - отметил Хрусталев.

Подготовку к тестированию новой формы российской валюты ведет "Тинькофф банк". "Тинькофф готовится к пилотированию цифрового рубля, которое начнется в ближайшее время", - рассказали в кредитной организации.

ВТБ сообщил о готовности его инфраструктуры к пилотированию цифрового рубля. "Банк ВТБ ведет активное взаимодействие с Банком России и уже подготовил соответствующую инфраструктуру внутри банка для пилотирования цифрового рубля", - сообщили в пресс-службе банка. "Пилотирование включает в себя интеграцию с платформой цифрового рубля и внедрение услуг, таких как открытие кошелька физического лица через мобильное приложение и переводы цифрового рубля между физическими лицами", - уточнили в ВТБ.

Новые возможности, связанные с использованием цифровой национальной валюты, отметил директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. "Мы получим цифровую национальную валюту с новыми возможностями её использования, в том числе для платежных сервисов. Цифровой рубль даст дополнительный импульс в части создания offline сервисов безналичной оплаты для бизнеса в условиях отсутствия доступа в интернет в торговой точке, что очень актуально с учётов географии РФ. Именно эта возможность станет драйвером для развития новых национальных платежных сервисов как для населения, так и для бизнеса. Кроме того, владельцы бизнеса получат дополнительные преимущества - снижение стоимости услуг по приёму безналичных платежей", - считает он.

О платформе цифрового рубля

Платформа цифрового рубля, согласно ранее опубликованному сообщению Банка России, является одним из ключевых проектов регулятора и представляет собой новую платежную инфраструктуру, уникальную по своим качествам и функциям. Для пилотирования ее прототипа регулятором была сформирована группа из 12 российских банков, в которую вошли: "Ак Барс", Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", ВТБ, Газпромбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, "Союз" и Транскапиталбанк.

В рамках первого этапа тестирования, как предусматривает проект основных направлений цифровизации финансового рынка РФ на период 2022-2024 годов, будут подключены кредитные организации и реализованы С2С-операции (от потребителя к потребителю). Второй этап тестирования предполагает подключение Федерального казначейства и реализацию функциональности смарт-контрактов, а также операций потребителей с бизнесом (С2B), бизнеса с бизнесом (B2B), бизнеса с государством (B2G) и так далее. В дальнейшем будут подключены финансовые посредники, финансовая инфраструктура (биржи, брокеры, маркетплейсы, страховые компании и другие), внедрен офлайн-режим и обеспечен обмен цифрового рубля на иностранную валюту и возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам.