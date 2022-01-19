Более 19 млн тонн СПГ и газового конденсата экспортировали через морпорт Сабетта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Более 18,7 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и 827 тыс. тонн газового конденсата экспортировано через морской порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Сотрудники Новоуренгойского таможенного поста Тюменской таможни оформили на экспорт более 18,7 млн тонн сжиженного природного газа и свыше 827 тыс. тонн газового конденсата в 2021 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что товары убыли из морского пункта пропуска Сабетта в 257 танкерах-газовозах и 20 конденсатовозах. "Среднее время совершения таможенных операций в морском порту составляет час. География стран разная. Здесь регулярно реют флаги Германии, Англии, Нидерландов, Норвегии, Кореи, Франции, Бельгии, Испании, Китая, Португалии, Японии, Филиппин, Тайваня и Дании", - цитирует пресс-служба начальника Новоуренгойского таможенного поста Евгения Кутырева.

В управлении уточнили, что в прошлом году тюменские таможенники оформили свыше 40 тыс. тонн специального оборудования, прибывшего в Сабетту для строительства терминала СПГ и газового конденсата "Утренний" "Это земснаряды, баржи, самоходные краны и инертные материалы. Данный объект строится в рамках проекта "Арктик СПГ 2" и запланирован к пуску в 2023 году", - пояснили в таможне.

В Уральском таможенном управлении ТАСС утчонили, что всего в 2021 году в Сабетте оформлено 599 морских судов и 20,6 тыс. тонн товаров, что выше показателей 2020 года - 582 морских судна и 19,7 тыс. тонн товаров.

Морской пункт пропуска Сабетта является самым северным пунктом пропуска России и предназначен, прежде всего, для перевалки углеводородного сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Он ориентирован на поставки сжиженного природного газа морским транспортом с полуострова Ямал в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы.