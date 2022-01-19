Большинство россиян считают, что начальник должен обладать лидерскими качествами

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Порядка 67% опрошенных жителей России считают, что руководитель должен обладать лидерскими качествами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел портал "Работа в России".

"67% опрошенных россиян считают, что начальник должен обладать лидерскими качествами. <…> В то же время треть (33%) респондентов отметили, что любой человек может быть начальником, главное - желание. Кроме того, для 95% россиян важно, когда руководитель поддерживает инициативы и мотивирует сотрудников высказывать свои предложения", - говорится в материалах.

Респонденты также рассказали, какой возраст руководителя для них предпочтительнее: 44% респондентов хотят видеть своим начальником человека старше 40 лет, для 36% это не имеет значения. Каждый десятый - 11% - убежден, что начальник должен быть старше 50 лет, 8% опрошенных предпочитают руководителя около тридцати лет.

47% респондентов заявили, что хотят видеть руководителя, который умеет четко ставить задачи и их контролировать, 32% - спокойного начальника, не повышающего голос на подчиненных, умеющего держать себя в руках, 11% все равно. Для каждого десятого важно наличие чувства юмора у руководителя. Кроме того, 28% респондентов готовы остаться на текущем месте работы только из-за того, что их начальник - замечательный человек, даже если поступит предложение от конкурентов.

В опросе, который был проведен в декабре 2021 года, приняли участие более 4 тыс. человек из всех регионов России.