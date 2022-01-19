"Роснано" подписало первое соглашение по долговым обязательствам с крупнейшим кредитором

МОСКВА, 19 января /ТАСС/. АО "Роснано" и ПАО "Совкомбанк" подписали соглашение о досрочном погашении обязательств, по которому компания погасит банку кредит в размере 15 млрд рублей, говорится в сообщении "Роснано" в среду.

"Роснано" заключило первое соглашение по долговым обязательствам компании с крупнейшим кредитором - ПАО "Совкомбанк". Документы подписаны 30 декабря 2021 года и предусматривают досрочное погашение банку кредита в размере 15 млрд рублей, а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту. Возможность исполнения договоренностей обеспечена успешным завершением 2021 года - выход из половины исторического портфеля сформировал необходимый уровень ликвидности", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что соглашение стало первым и важным шагом в решении системной проблемы, когда ранее развитие венчурных проектов осуществлялось за счет заемного финансирования. В результате банки-кредиторы получили порядка 126 млрд руб. начисленных процентов на обеспеченных государственными гарантиями кредитах, что сравнимо с объемом исторических инвестиций компании.

19 ноября 2021 года "Роснано" провело закрытую встречу с кредиторами и крупнейшими держателями облигаций компании. По итогам встречи на официальном сайте компании был размещен пресс-релиз, из которого следовало, что "обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов". Банк России заявил об отсутствии системных рисков в ситуации с долгом компании.