В РСТ сообщили, что около 80% ранних бронирований приходится на поездки по России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 80% ранних бронирований туров на весну приходится на путешествия по России, среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и ОАЭ. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

"Где-то 80% от общего объема будет на внутренний продукт. И [турпоток] идет, если не полностью, то приближается к доковидным объемам на внутренних направлениях. Что касается зарубежья, то здесь отдельные направления, прежде всего, Турция, Египет, ОАЭ. Они сегодня определяют спрос и объем. И там действительно пока до половины объема доковидного", - сказал Барзыкин.

Он отметил, что спрос на путешествия по России в конце зимы - начале весны стимулируют предстоящие праздники - 23 февраля и 8 марта, школьные каникулы и запуск нового этапа программы туристического кешбэка, спрос на которую может вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом.

"Думаю, спрос будет выше, наверное, до 30%. Уверен, потому что уже люди освоили механизмы и поняли, что 20% [кешбэка] - это очень хорошо. И сама программа совершенствуется. От двух ночевок сейчас, неограниченное число раз [можно отправиться в поездку]. Это дает более широкие возможности. Программа на сегодня самая эффективная, пожалуй, из всех реализуемых", - подчеркнул эксперт.

По его словам, распространение штамма коронавируса "омикрон" не повлияет на спрос на путешествия по России, так как россияне привыкли жить в условиях повышенных рисков. Несмотря на существующие сложности, люди не отказались от путешествий.