СМИ: в Индии до конца февраля продлили запрет на международные пассажирские авиарейсы

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Генеральное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские рейсы до 28 февраля на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в среду сообщает газета The Indian Express.

Запрет не распространяется на грузовые и ранее одобренные международные рейсы.