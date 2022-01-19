СМИ: в Индии до конца февраля продлили запрет на международные пассажирские авиарейсы

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 января. /ТАСС/. Генеральное управление гражданской авиации Индии продлило запрет на международные пассажирские рейсы до 28 февраля на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в среду сообщает газета The Indian Express.
Запрет не распространяется на грузовые и ранее одобренные международные рейсы.
Предыдущий запрет управления на международные пассажирские авиарейсы действовал до 31 января.
Индийские власти приостановили регулярное международное пассажирское авиасообщение в марте 2020 года из-за распространения COVID-19. После этого Индия начала осуществлять международные рейсы в рамках двусторонних соглашений с другими странами. Такие соглашения ограничивают число перелетов и населенных пунктов, между которыми они могут совершаться. В настоящий момент у Индии подписаны такие соглашения с 28 странами.
По данным индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи, за последние сутки в стране были зарегистрированы 282 970 новых случаев заражения коронавирусом и 441 летальный исход от последствий инфицирования. Общее число заразившихся в Индии за время пандемии достигло 37,8 млн, количество умерших составило 487 тыс. человек.