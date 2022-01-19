Компания "Омскгоргаз", снабжающая жилые дома Омска сжиженным газом, подала на банкротство

ОМСК, 19 января. /ТАСС/. Компания "Омскгоргаз", которая снабжает многоквартирные дома Омска сжиженным газом и в ноябре 2021 года оставила без этого топлива более 50 жилых домов, подала в Арбитражный суд Омской области иск о признании банкротом. Об этом сообщается в картотеке дел суда.

"Истец: АО "Омскгоргаз". Первичный документ: о признании должника банкротом", - сообщается в картотеке. Сумма исковых требований составляет 2,536 млрд рублей.

В конце декабря компания опубликовала в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В качестве кредиторов компания указала, в частности, "Промсвязьбанк".

В Министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области ТАСС сообщили, что подача иска о банкротстве не скажется на обеспечении газоснабжения жителей Омска. В ноябре 2021 года более 50 многоквартирных жилых домов остались без сжиженного газа якобы из-за нехватки у "Омскгоргаза" средств на приобретение этого вида топлива. Позднее губернатор Александр Бурков сообщил, что правительство региона договорилось с компанией "Газпром нефть" о поставке "Омскгоргазу" сжиженного газа в виде товарного кредита под гарантии властей Омской области. При этом глава региона подчеркнул, что деньги на счету и газ у компании были, однако его не доставили потребителям.

В марте 2021 год Тверской суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о взыскании солидарно с компаний "Омскгоргаз", "Омскгазсесть" и "Омскриэлт", а также с бывшего омского депутата Сергея Калинина, экс-депутата Госдумы Андрея Голушко и бывшего председателя Региональной энергетической комиссии Омской области, члена совета директоров "Омскгоргаза" Константина Марченко 2,2 млрд рублей. Речь шла об обращении в доход государства имущества в рамках мероприятий на основании федерального закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности. Компания "Омскгазсеть" также подала в январе в арбитраж Омской области иск о признании компании банкротом, сумма требований - 2,2 млрд рублей. Прокуратура сообщила, что "Омскгазсеть" включила в тариф на транспортировку газа необоснованные затраты, в результате у потребителей "Омскгоргаза" были похищены 1,4 млрд рублей. Обвиняемыми по делу являются Калинин, который был председателем совета директоров аффилированным с "Омскгазсетью" и "Омскгоргазом" ООО "Холдинговая компания "Акция", учредитель "Омскгазсети" Александр Орлов, экс-гендиректора "Омскгоргаза" Ольга Шеблова и Александр Буцин, а также гендиректор "Акции" Инна Пахотина.