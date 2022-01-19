МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компания "Яндекс" покупает технологическую платформу сервиса eLama, который позволяет настраивать, запускать и анализировать кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте и других системах. Сделка будет закрыта до конца второго квартала при согласии ФАС. Об этом сообщается на сайте "Яндекса".

По данным сайта, сделка позволит eLama улучшить платформу с помощью технологий "Яндекса", найти новых клиентов и масштабировать бизнес. "Яндекс" получит технологическую часть сервиса и опытную команду, которая хорошо знает потребности малого и среднего бизнеса и умеет с ним работать, отметили в компании.