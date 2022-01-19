Росприроднадзор дал шахте "Листвяжная" год на устранение нарушений при добыче угля

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Шахта "Листвяжная" в Кузбассе, где Росприроднадзор после ЧП в ноябре прошлого года выявил несоблюдение объемов фактической добычи угля техническому проекту, должна устранить нарушения до 16 декабря 2022 года. Сейчас разрабатывается новый технический проект, соответствующий нормативным требованиям, сообщили ТАСС в пресс-службе шахты в среду.

"16 декабря 2021 года по результатам проверки Росприроднадзора на ООО "Шахта "Листвяжная" предприятию было выдано предписание, согласно которому необходимо устранить нарушения в срок до 16 декабря 2022 года. В настоящее время разрабатывается новый технический проект в соответствии с нормативными требованиями", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Какие именно нарушения были выявлены Росприроднадзором на шахте "Листвяжная" и на сколько фактическая добыча не соответствовала техническому проекту, официально не сообщается. ТАСС направил запрос в Росприроднадзор об итогах проведенной на шахте проверки.

Ранее стало известно, что после аварии на "Листвяжной" Росприроднадзор провел внеплановую проверку по выполнению обязательных требований использования лицензии на недра, полученной шахтой, выявлено несоблюдение норм по уровню добычи угля. Материалы проверки переданы в Роснедра, регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии на право пользования недрами у шахты, которая была выдана "Листвяжной" на срок с 17 октября 2003 года по 31 декабря 2040 года. Региональные власти ранее заявляли, что после аварии шахта будет восстановлена и возобновит работу.