"Газпром" предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату в январе

КИШИНЕВ, 19 января. /ТАСС/. "Газпром" предупредил власти Молдавии о возможном отключении газа за неуплату его поставок в январе в соответствии с контрактом. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на прошедшем в среду брифинге в правительстве.

"Вчера "Газпром" направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие "Молдовагаз" о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе", - сказала премьер. По ее словам, в связи с этим правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.

"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям мы обсудим эти меры. В четверг я пойду в парламент с запросом о введении в стране чрезвычайного положений в области энергетики. Если это решение будет принято, то мы вновь созовем заседание правительства и примем решения в соответствии с условиями чрезвычайного положения", - сказала премьер. По ее словам, в качестве одной из мер будет рассмотрена отсрочка выплаты налога на добавленную стоимость "Молдовагазу" и выделение других финансовых средств на погашение задолженности.

Постепенное погашение долга

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в свою очередь заявил, что страна просит "Газпром" разрешить погасить долг за поставленный в январе газ поэтапно.

"Молдовагаз" до 20 января выплатит "Газпрому" аванс в размере $38 млн. За январь осталось заплатить еще $25 млн, и "Молдовагаз" просило отсрочить этот платеж, но не сумело найти общий язык с "Газпромом", который не захотел помочь своей дочерней кампании", - утверждал Спыну. Он добавил, что "Молдовагаз" рассчитывает получить кредит, чтобы погасить эту задолженность.

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет самостоятельно расплатиться с "Газпромом" за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. Он объяснил, что финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ростом цены газа на бирже. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу куб. м, а в тарифе утверждена цена на уровне $430. По его словам, из-за сложного финансового положения компания также не может получить банковский кредит.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Его важным положением стала договоренность до двадцатого числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщал, что обратился к председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой отсрочить выплату этого аванса на 10-20 дней, чтобы "Молдовагаз" сумела накопить средства. В подобной ситуации республика оказалась в ноябре прошлого года, когда просрочила платежи и получила уведомление о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда правительство выделило для расчетов с "Газпромом" около $75 млн. Спыну заверил, что угроза прекращения поставок больше не повторится.

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" создано в 1999 году, крупнейшим его акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".