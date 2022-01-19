{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заседание Евразийского межправсовета планируется провести 24-25 февраля

Оно состоится в Нур-Султане

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Первое в 2022 году заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести 24-25 февраля в Нур-Султане. Об этом на брифинге в среду заявила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"Сегодня мы планируем, что заседание межправсовета пройдет 24-25 февраля в Нур-Султане. Повестка в настоящее время формируется", - сказала она.

В Евразийский межправительственный совет входят главы правительств государств - членов Евразийского экономического союза. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением решений Высшего Евразийского экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии. Заседания совета проводятся не реже двух раз в год.

Теги
Казахстан
"Газпром" предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату в январе
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что "Молдовагаз" выплатит "Газпрому" аванс в размере $38 млн до 20 января
"Газпром" предупредил Молдавию о возможном отключении газа за неуплату в январе
Читать полностью