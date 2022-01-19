Власти Татарстана не видят рисков для своих проектов на территории Казахстана

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Татарстан продолжает реализовывать проекты на территории Казахстана и вести работу с крупными компаниями. Республика не видит для себя рисков из-за кризисной ситуации, которая была в стране. Об этом в среду журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Все наши проекты в Казахстане продолжаются. Казахстан - наш ключевой партнер. Действительно, это так. Партнерство выстроено за многолетние взаимоотношения. Еще со времен, когда Минтимер Шарипович (Шаймиев - первый президент Татарстана) возглавлял республику. Это наши достаточно надежные партнеры. Мы продолжаем работать. Никаких рисков для себя не видим сейчас", - сказала Галимова.

Она отметила, что все контакты сохранены. Работа идет с правительством и крупными компаниями Казахстана.

Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров республики. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот вырос на 14% и превысил $630 млн.

О ситуации в Казахстане

2 января в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.