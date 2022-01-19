Россельхознадзор разрешил поставки помидоров с трех предприятий Туркмении

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россельхознадзор с 19 января 2022 года разрешает поставки помидоров с трех предприятий Туркмении. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 19 января 2022 года разрешает ввоз в Россию томатов с трех туркменистанских предприятий под гарантии Государственной службой по карантину растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято по итогам проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты на территории Туркмении, представленных туркменистанской стороной.

Ранее Россельхознадзор с 10 декабря 2021 года разрешил поставки томатов и перцев с 88 предприятий Туркмении. Российское ведомство запретило ввоз в Россию томатов и перцев из г. Ашхабада, Марыйского, Ахалского и Дашогузского велаятов Туркменистана с 27 апреля 2021 года в связи с выявлением в такой продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).