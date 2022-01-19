Инфляция в Великобритании достигла максимума почти за 30 лет

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Инфляция в Великобритании в годовом выражении ускорилась в декабре 2021 до 5,4%, что превысило ожидания аналитиков и стало самым большим показателем с 1992 года. Об этом сообщила в среду Национальная статистическая служба Соединенного Королевства.

По ее данным, активнее всего выросли цены на продовольствие, мебель, одежду, проживание в отелях и еду в ресторанах. Так, продукты питания в годовом исчислении подорожали на 4,2%, продемонстрировав самый большой рост за восемь лет. Примерно такую же динамику продемонстрировали цены на одежду и обувь. Большинство аналитиков ожидали, что в декабре рост инфляции в годовом исчислении не превысит 5,2%.

Тем временем подержанные автомобили с начала года, в свою очередь, прибавили 28% в цене. Все это происходит на фоне резкого взлета стоимости электроэнергии вслед за подорожавшим в несколько раз природным газом. Как ожидается, в апреле предел цен будет опять повышен, а средние расходы на электричество британских домохозяйств могут вырасти на 50%, или 700 фунтов (73 тыс. рублей), достигнув суммы в 2 тыс. фунтов (209 тыс. рублей) в год.

Это должно увеличить уровень инфляционного давления. В декабре Банк Англии, впервые с 2018 года повысивший базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%, прогнозировал, что рост индекса потребительских цен достигнет 6% в апреле. Сейчас некоторые аналитики, на которых ссылается телеканал Sky News, говорят уже о 7%.