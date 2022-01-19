Роботы-собаки и дроны проконтролируют стройку комплекса по переработке газа в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Мониторинг строительства комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Кингисеппском районе Ленинградской области будет вестись с использованием масштабного робототехнического мониторинга. Об этом сообщила пресс-служба КПЭГ.

"Роботы-собаки, самоходные платформы, конвертопланы и дроны подключатся к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. Они будут сканировать, фотографировать, снимать на видео, обрабатывать информацию и передавать данные на специальную цифровую платформу - это российская разработка, где в режиме реального времени будет осуществляться контроль сроков, объемов и качества выполняемых работ. В настоящее время идет тестирование этих устройств на стройплощадке КПЭГ", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора компании "Русгаздобыча" Константина Махова, комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге станет первым в России, где будет такой масштабный робототехнический мониторинг всех процессов - от погружения свай до пусконаладочных работ.

Отмечается, что робототехника может фиксировать все процессы на площадке, а специальное программное обеспечение четко определять соответствие происходящего заданным параметрам. Программа сверяет используемые материалы с прописанными в смете, считает количество рабочих на площадке, контролирует соблюдение каждым из них правил безопасности - если сотрудник не использует, например, каску, цифровой контролер это заметит.

В процессе работы вся собранная информация стекается в единую систему. Рабочие участки с оборудованием, десятки технологических процессов, сотни компаний и тысячи сотрудников объединяются в одном цифровом пространстве. На финальном этапе программа автоматически готовит сводную аналитику и формирует отчетность по смонтированным конструкциям, используемым материалам, плановым срокам и другим параметрам.

О проекте

КПЭГ станет крупнейшим в России комплексом по переработке газа, ведущим в Европе по производству сжиженного природного газа и мировым лидером по выпуску полимерной продукции. Проект КПЭГ в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области реализует ООО "Русхимальянс" (совместное предприятие ПАО "Газпром" и АО "Русгаздобыча" на паритетной основе). Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".