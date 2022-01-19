Турция стала крупнейшим импортером российской продукции АПК по итогам 2021 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Турция стала крупнейшим импортером российской продукции АПК в 2021 году, поставки в эту страну в прошедшем году выросли на 38%, до $4,3 млрд. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"По предварительным данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала в Турцию 13 млн тонн продукции АПК стоимостью $4,3 млрд. В годовом выражении экспортная выручка увеличилась на 38%. Благодаря такой динамике Турция обошла Китай и вышла на первое место среди крупнейших стран - импортеров российского продовольствия с долей 12%", - отмечается в сообщении.

Аналитики центра напомнили, что в 2019-2020 годах Турция была одним из лидеров среди покупателей российской пшеницы, в 2021 году сохранила ведущую позицию. По итогам 2021 года в республику отгружено 6,7 млн тонн пшеницы (снижение на 15% к аналогичному периоду 2020 года) на сумму $1,8 млрд (рост 6,9%). Также Турция по итогам прошедшего года осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла. За 12 месяцев объем поставок увеличился на 42%, до 913 тыс. тонн в физическом выражении и в 2,5 раза, до $1,1 млрд в денежном. Семена подсолнечника, в 2020 году входившие в топ-3 экспортируемых в Турцию товаров, в 2021 году из России в республику не поставлялись.

Кроме того, в 2021 году Турция стала лидером среди покупателей российского ячменя, нарастив отгрузки в 3,1 раза в натуральном объеме (1,2 млн тонн) и в 4,2 раза в стоимостном ($309 млн). Экспорт кукурузы из России в республику составил 1,1 млн тонн (рост на 69%) на сумму $263 млн (в 2,3 раза больше), отрубей - 1,1 млн тонн (рост на 21%) на $235 млн (рост на 59%). Как сообщили в "Агроэкспорте", рост в четыре раза показали отгрузки зернобобовых культур (до $206 млн), на 74% - шрота и жмыха (до $168 млн). Около 66% этого объема приходится на подсолнечный шрот и жмых, 31% - на соевый.

Оценка потенциала агроэкспорта

По оценке федерального центра "Агроэкспорт", потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превысит $5 млрд. Среди товаров, обладающих потенциалом, - подсолнечное масло, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые культуры, отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, этиловый спирт.

Как сообщал ранее "Агроэкспорт", экспорт продукции АПК из РФ, по предварительным данным, в 2021 году вырос на 22%, до $36 млрд 36 млн. При этом данные не учитывают статистику экспорта в страны ЕАЭС за последние два месяца.