Песков назвал уровень инфляции в России неприемлемым

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Текущий уровень инфляции в России является неприемлемым, и власти принимают энергичные меры по возвращению этого показателя к целевым значениям. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на ситуацию в экономике давят "внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию" к нынешним показателям.

"Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям", - сказал Песков. Говоря о курсе рубля, пресс-секретарь президента тоже отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.

Правительство РФ и Центробанк справляются с задачей поддержания экономической микро- и макростабильности в экономике РФ, заявил Песков.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию в экономике.