Песков заявил, что вопрос поставок "Газпромом" газа в Молдавию не является политическим

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Поставки "Газпромом" газа в Молдавию являются чисто коммерческим вопросом, здесь нет никакой политики. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы о том, что "Газпром" предупредил власти страны о возможном отключении газа за неуплату его поставок в январе в соответствии с контрактом.

"Нет, абсолютно. Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что ситуация с поставками газа в Молдавию вышла за рамки коммерческих договоренностей.

Песков обратил внимание, что данный вопрос следует адресовать в первую очередь в "Газпром", а не в Кремль. "Это, скорее, коммерческий вопрос, и здесь мы рекомендовали бы вам справиться в самом "Газпроме", как обстоят сейчас дела", - отметил он.

"У "Газпрома" есть договорные обязательства с покупателями газа, контрактные обязательства. Есть определенная сумма, которую нужно выплачивать. "Газпром" как компания, международная и акционерная, должен продавать товар и получать за это деньги, он не может отдавать товар бесплатно", - добавил пресс-секретарь.

Ранее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания не сможет самостоятельно расплатиться с "Газпромом" за текущее потребление в январе и избежать приостановления поставок газа. Он объяснил, что финансовые трудности возникли из-за тарифов, которые не поспевают за ростом цены газа на бирже. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. куб. м, а в тарифе утверждена цена на уровне $430. По его словам, молдавские банки не дадут кредит компании, у которой огромный исторический долг перед российским газовым холдингом.