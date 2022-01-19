Число корпоративных банкротств в России в 2021 году на 3,4% превысило уровень 2020 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество корпоративных банкротств в России по итогам 2021 года на 3,4% превысило уровень 2020 года, но остается гораздо ниже (на 16%), чем в допандемийном 2019 году, говорится в обзоре "Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции. 2021 год", подготовленном Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

"По итогам 2021 года количество корпоративных банкротств оказалось на 3,4% выше, чем было по итогам 2020 года, но по прежнему остается на более низком уровне относительно допандемийного 2019 года (-16%). Причем число банкротств пока полноценно не вернулось к докоронакризисным значениям в большинстве анализируемых в мониторинге отраслей", - указывают авторы обзора.

Однако в IV квартале 2021 года количество банкротств в ряде отраслей все же устремилось в сторону высоких уровней 2019 года. "По итогам 2021 года в экономике России количество банкротств имело заметную отраслевую дифференциацию: в машиностроительном комплексе и транспорте совокупное количество юрлиц-банкротов по итогам года увеличилось на 12,7% и 18% соответственно относительно 2020 года. Также рост числа банкротов по результатам 2021 года зафиксирован в строительстве (+9,5% к 2020 году), торговле (+1%), электроэнергетике (+2,6%) и обрабатывающей промышленности в целом (+5,8%)", - говорится в обзоре.

Снижение совокупного количества банкротов отмечено в секторе коммерческих услуг (-1,4% к 2020 году), сельском хозяйстве (-3,5%) и пищевой промышленности (-8,5%). В металлургии по итогам 2021 года интенсивность банкротств имела нейтральный характер (+0,6%).

"Основным фактором низкой интенсивности банкротств можно, по всей видимости, считать мощнейший рост доходов компаний (январь - сентябрь 2021 года по экономике в целом: +180% к уровню 2020 года и +58% к уровню 2019 года)", - указывают авторы обзора. В списке 25 крупнейших по выручке юрлиц-банкротов четвертого квартала 2021 года значатся 10 представителей сектора торговли. При этом в данном списке 11 компаний из Москвы и Московской отрасли.