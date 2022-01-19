Переходные положения регламента о безопасности алкоголя в ЕАЭС могут продлить до 2027 года

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Срок вступления в силу переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", который начнет действовать с 1 января 2024 года, предлагается продлить до 1 января 2027 года. Проект соответствующего решения коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на сайте ЕЭК.

"По инициативе Российской Федерации решением совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 года №139 дата вступления в силу ТР ЕАЭС 047/2018 перенесена на 1 января 2024 года, что обусловливает необходимость продления окончания срока переходных положений ТР ЕАЭС 047/2018 до 1 января 2027 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" был принят в конце 2018 года и должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. При этом для изготовителей алкогольной продукции устанавливалась возможность использовать упаковку со старой маркировкой до 9 января 2024 года в целях плавного перехода на новые правила. 26 ноября 2021 года в ЕЭК поступило инициативное предложение Российской Федерации о переносе даты вступления документа в силу. В декабре 2021 года совет ЕЭК принял решение о переносе срока на 1 января 2024 года.

Технический регламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах союза требования к алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также к маркировке и упаковке. Действие техрегламента не будет распространяться на алкоголь, следующий транзитом через страны ЕАЭС, поставляемый на экспорт по внешнеторговым договорам или произведенный в научных целях. Также объектом регулирования не будет являться определенная продукция с этиловым спиртом, в том числе квасы, безалкогольные напитки, пиво и пивные напитки с объемной долей этилового спирта не больше, чем 0,5%, виноградное сусло.