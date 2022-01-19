Перевозки пассажиров двухэтажными поездами выросли в 1,6 раза в 2021 году

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 8,5 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов дальнего следования в 2021 году, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в РЖД.

"Более 8,5 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов дальнего следования в 2021 году. Это в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Их доля в общем объеме дальних перевозок - 10%", - рассказали в холдинге.

Перевозки двухэтажными поездами растут, прежде всего, благодаря развитию их маршрутной сети. В 2021 году появились новые маршруты: Москва - Чебоксары, Кострома - Белгород, Оренбург - Самара - Москва, Санкт-Петербург - Анапа.

Закупки подвижного состава помогают развивать маршрутную сеть. "В 2021 году парк холдинга пополнили 90 двухэтажных вагонов. Из них 66 - новой модели с системой пневмоподвешивания и обновленным интерьером, - подчеркнули в РЖД. На сегодняшний день в инвентарном парке находится 683 двухэтажных вагона.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года "дальними" поездами в РФ были перевезены 92 млн человек, что на 36,4% больше, чем в 2020 году, и примерно на 21% ниже уровня допандемийного 2019 года, когда были перевезены 116,5 млн человек. Пассажирооборот в дальних перевозках в прошлом году вырос на 39,2%, до 74,4 млрд пассажиро-километров.