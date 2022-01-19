Пассажиропоток аэропорта Храброво в 2021 году вырос на 65% по сравнению с допандемийным

КАЛИНИНГРАД, 19 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво по итогам 2021 года обслужил более 3,9 млн пассажиров. Пассажиропоток превысил уровень допандемийного 2019 года на 65% и достиг рекордного показателя, сообщила в среду пресс-служба авиаузла.

"По итогам 2021 года пассажиропоток Международного аэропорта Калининград (Храброво) впервые в своей истории достиг 3 910 846 человек. За год пассажиропоток увеличился на 65% по сравнению с показателями допандемийного 2019 года, и на 84,7% по сравнению с 2020 годом. Всего за 2021 год было выполнено 14 540 самолетовылетов, что на 30,9% больше чем в 2019 году и на 54,2% больше чем в 2020 году", - говорится в сообщении пресс-службы.

По внутренним авиалиниям за прошедший год перевезли 3 818 070 пассажиров. Наряду с действующими маршрутами в Череповец, Екатеринбург, Мурманск, Сочи, Архангельск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калугу, Псков, Минеральные Воды, начали выполняться прямые рейсы в Новосибирск, Тюмень, Уфу, Самару, Пермь, Брянск, Курск. Увеличилось количество рейсов на основных направлениях в Москву и Санкт-Петербург. Пассажиропоток по сравнению с 2019 годом вырос на 80,2%, а с 2020 годом - на 84,3%.

В 2021 году возобновились прямые рейсы в Минск и чартерные рейсы в Анталью, прерванные из-за пандемии. Начали выполняться рейсы в Алма-Ату и Нур-Султан. После перерыва в несколько лет возобновились рейсы в Египет, а также рейсы в Берлин. При этом на международных воздушных линиях к допандемийным показателям вернуться пока не удалось, отметили в пресс-службе. По сравнению с 2019 годом их объем ниже на 63%, но по сравнению с 2020 годом пассажиропоток на международных рейсах вырос в два раза до 92 776 человек.

Общее количество обработанных груза и почты в Храброво в 2021 году составило 8 523,944 тонны, что на 4,4% больше чем в 2019 году и на 9,1% больше чем в 2020 году.

Международный аэропорт Калининград имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города Калининграда. Имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов.