В Кремле назвали важным задержание хакеров REvil для борьбы РФ и США с киберпреступностью

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Кремль считает очень важным факт задержания причастных к группировке хакеров REvil для борьбы с киберпреступностью, о которой договорились РФ и США. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Взаимодействие в борьбе с киберпреступностью - это та тема, которая обсуждалась в Женеве двумя президентами [РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на переговорах 16 июня 2021 года]", - напомнил представитель Кремля. Он также обратил внимание на то, что "потом по решению президентов был запущен механизм консультаций между двумя странами, в котором принимают участие представители всех специальных ведомств двух сторон". "В этом плане это [задержание подозреваемых в причастности к REvil] чрезвычайно важно", - подчеркнул Песков.

В минувшие пятницу и субботу Тверской суд Москвы арестовал 10 человек, подозреваемых в причастности к группировке REvil. Все фигуранты подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По данным Центра общественных связей ФСБ России, во взаимодействии со следственным департаментом МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях была пресечена противоправная деятельность членов организованного преступного сообщества REvil. В ЦОС подчеркнули, что основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США.

Группировка REvil считается одной из самых активных кибербанд в мире. Она совершила несколько крупных атак, в том числе на компанию Apple и правительство Техаса. По 25 адресам мест пребывания 14 участников организованного преступного сообщества изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса.