Металлурги попросили ЕЭК не продлевать импортную пошлину на стальные валки с Украины

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Члены ассоциации производителей черной металлургии "Русская сталь" попросили Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) не продлевать антидемпинговую пошлину на импорт стальных кованых валков для металлопрокатных станов с Украины. Об этом говорится в письме за подписью исполнительного директора ассоциации Алексея Сентюрина на имя директора департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК Андрея Захарова (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

Срок действия 26%-ной пошлины, которая была введена в 2011 году и затем продлевалась несколько раз, истекает 28 февраля.

"В связи с невозможностью единственного на данный момент поставщика ЕАЭС [Евразийского экономического союза] - ПАО "Уралмашзавод" (входит в группу компаний УЗТМ-КАРТЭКС, принадлежащую Газпромбанку - прим. ТАСС) - гарантировать поставки валков в срок, металлургические предприятия вынуждены заказывать украинский товар, оплачивая действующую антидемпинговую пошлину", - говорится в письме металлургов.

При этом одной из "критических проблем" для потребителей остается неудовлетворительные качество евразийской продукции, сетуют в "Русской стали".

По данным ассоциации, в период 2019-2021 годов от единственного крупного производителя ЕАЭС поступило более 200 рекламационных валков. Так как каждый валок производится под индивидуальный заказ, замена рекламационного товара "требует значительного времени и финансовых ресурсов", в то время как рост цен по предложениям поставки на 2022 год достигает 45%, подчеркивают металлурги в письме.

"Отдельно стоит заметить, что в течение планового пересмотра (антидемпинговой пошлины на импорт валков с Украины - прим. ТАСС) заявители подчеркивали планы крупных инвестиций в целях модернизации производства в ЕАЭС , - отмечается в документе. - Тем не менее, по информации компаний ассоциации "Русская сталь", инвестиционные проекты реализованы не были, а важный поставщик - ОАО "Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ" - приостановил свою производственную деятельность".

Сложившаяся ситуация делает импорт валков с Украины "безальтернативным", а антидемпинговая пошлина создает избыточные издержки для производителей стали, подводят итог металлурги в письме.

ТАСС направил запросы в пресс-службу ЕЭК и в УЗТМ-КАРТЭКС.

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ.

Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали, около 63% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.