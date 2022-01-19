Росатом оценивает потенциал зарубежных рынков ветроэнергетики в 5ГВт

ДУБАЙ /ОАЭ/, 19 января. /ТАСС/. Росатом оценивает экспортный потенциал зарубежных рынков ветроэнергетики в 5 ГВт до 2030 года. Об этом заявил заместитель генерального директора АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома) Егор Гринкевич, выступая на форуме по ветроэнергетике в ходе недели Росатома на ЭКСПО-2020.

По его словам, одно из перспективных направлений - Юго-Восточная Азия, в первую очередь Вьетнам. В этой стране планируется строительство достаточно крупных ветряных электростанций (ВЭС), есть хороший природный потенциал и понятная нормативная база по поддержке возобновляемых источников энергии. Еще один регион - Балканы, в частности Румыния. Преимуществом тут является возможность привлечения достаточно дешевого финансирования. Также компания рассматривает рынки стран СНГ, таких как Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан.

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что ветроэнергетика не может рассматриваться в качестве определяющего направления электрогенерации в России. Стратегическая цель ее развития для Росатома - экспорт таких установок. Лихачев пояснил, что ветряная энергетика актуальна для развития в определенных природных и экономических условиях, к примеру при дефиците площадей, наблюдаемом в некоторых европейских странах.

В конце 2021 года суммарная мощность всех ветроэнергетических станций России составила чуть более 2 ГВт.