Инвестиции в основной капитал Татарстана по итогам 2021 года выросли на 12%

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в экономику Татарстана вырос на 12% по итогам 2021 года. Рост демонстрируют частные инвестиции из субъектов России, при этом зарубежные инвестиции снижаются. Об этом на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана сообщила его руководитель Талия Минуллина.

"Работа с инвесторами ведется активно, по инвестициям в общем мы подросли, даже в сложный кризисный год, 2021-й. Инвестиции в основной капитал - на 12%, по частным инвестициям, это как раз показатель агентства, - на 13%, по частным инвестициям из субъектов России - на 15%", - сказала Минуллина.

Объем иностранных инвестиций, по ее словам, снизился. "Но сейчас практически все иностранные компании инвестируют через свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Отсюда мы видим рост из субъектов России", - сказала Минуллина.

Главными зарубежными инвесторами стали Германия, ОАЭ, Чехия, США и Словакия. Наиболее инвестиционно-привлекательным сектором, отметила Минуллина, остаются обрабатывающие производства. На них приходится более 50% от всех частных инвестиций.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций, привлеченных в Татарстан, по итогам 2020 года составлял 602 млрд рублей, что было на 6% ниже показателя 2019 года.