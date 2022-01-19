Российские авиадиспетчеры в декабре 2021 года обслужили на 30% больше полетов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские авиадиспетчеры в декабре 2021 обслужили 131,4 тыс. полетов, что на 30% больше, чем в декабре 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Минтранса России.

"В декабре 2021 года российские авиадиспетчеры обслужили 131,4 тыс. полетов. В сравнении с декабрем 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, количество полетов увеличилось более чем на 30%", - отмечается в сообщении.

Всего за 2021 год российские авиадиспетчеры обслужили 1 млн 631 тыс. полетов, что на 25% превышает показатель 2020 года. Около 70% от общего количества полетов в 2021 году выполнено на внутренних рейсах.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщал, что авиакомпании РФ по итогам 2021 года перевезли около 112 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года.