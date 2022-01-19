Кубань направит около 3 млрд рублей на приобретение жилья для детей сирот в 2022 году

КРАСНОДАР, 19 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют направить около 3 млрд рублей на приобретение жилья для детей сирот в 2022 году. Планируется приобрести не менее 1,2 тыс. квартир, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Краснодарский край планирует направить почти 3 млрд рублей на приобретение жилья для детей-сирот в 2022 году. Реализацию региональной программы "Дети Кубани" обсудили на совещании вице-губернатора Анны Миньковой с заместителями глав муниципалитетов по соцвопросам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2022 году планируют приобрести не менее 1,2 тыс. квартир для детей-сирот. На эти цели выделили 2,3 млрд рублей, из них 307 млн рублей - федеральные средства, еще 1 млрд рублей, по планам выделят на ближайшей сессии Законодательного собрания края.

"Мы увеличиваем финансирование программы, потому что цены серьезно выросли. Подготовили ряд предложений на имя губернатора по изменению параметров реализации этой программы. Появится срок - 1 декабря, к которому мероприятия должны быть завершены. Передавать жилье детям-сиротам в конце года неправильно", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову.

Она также попросила муниципалитеты по возможности приобретать квартиры в тех же территориях, где уже живут люди.

В 2021 году на Кубани обеспечили жильем 1528 человек, финансирование составило 2,4 млрд рублей.