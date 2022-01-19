Таможне могут разрешить самостоятельно останавливать грузовики на всей территории России

МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу по наделению таможенной службы полномочиями самостоятельно останавливать грузовики массой более 3,5 тонны на всей территории России. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Сейчас ведомство вправе останавливать автомобили только в приграничных субъектах. В остальных регионах остановка транспортных средств осуществляется ГИБДД во взаимодействии с таможенными органами. Предлагаемые изменения позволят мобильным группам таможенных органов осуществлять на всей территории страны контроль за ввозом и перевозкой товаров автомобильным транспортом массой более 3,5 тонны, не привлекая для этого органы ГИБДД", - рассказал председатель правления ассоциации Владимир Груздев.

Он уточнил, что таможенные органы будут вправе самостоятельно останавливать транспортные средства в местах, специально обозначенных знаком 7.14.1 "Таможенный контроль".

"Надо напомнить, что право на самостоятельную остановку транспортных средств в приграничных районах таможенные органы получили несколько лет назад. Практика наработана. За это время не зафиксировано случаев, связанных с созданием аварийных ситуаций или заторов, которые бы происходили из-за остановки транспортных средств мобильными группами таможенных органов", - подчеркнул Груздев.

По его словам, законопроект предусматривает, что время проверки автомобилей вне таможенных зон не может превышать двух часов.

В прошлом году по итогам проверок таможенными органами было выявлено 2 586 транспортных средств, перевозивших более 38 тыс. тонн товаров с нарушениями законодательства, в том числе 664 тонны санкционных товаров.