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Таможне могут разрешить самостоятельно останавливать грузовики на всей территории России

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, законопроект предусматривает, что время проверки автомобилей вне таможенных зон не может превышать двух часов

МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу по наделению таможенной службы полномочиями самостоятельно останавливать грузовики массой более 3,5 тонны на всей территории России. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Сейчас ведомство вправе останавливать автомобили только в приграничных субъектах. В остальных регионах остановка транспортных средств осуществляется ГИБДД во взаимодействии с таможенными органами. Предлагаемые изменения позволят мобильным группам таможенных органов осуществлять на всей территории страны контроль за ввозом и перевозкой товаров автомобильным транспортом массой более 3,5 тонны, не привлекая для этого органы ГИБДД", - рассказал председатель правления ассоциации Владимир Груздев.

Он уточнил, что таможенные органы будут вправе самостоятельно останавливать транспортные средства в местах, специально обозначенных знаком 7.14.1 "Таможенный контроль".

"Надо напомнить, что право на самостоятельную остановку транспортных средств в приграничных районах таможенные органы получили несколько лет назад. Практика наработана. За это время не зафиксировано случаев, связанных с созданием аварийных ситуаций или заторов, которые бы происходили из-за остановки транспортных средств мобильными группами таможенных органов", - подчеркнул Груздев.

По его словам, законопроект предусматривает, что время проверки автомобилей вне таможенных зон не может превышать двух часов.

В прошлом году по итогам проверок таможенными органами было выявлено 2 586 транспортных средств, перевозивших более 38 тыс. тонн товаров с нарушениями законодательства, в том числе 664 тонны санкционных товаров.

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