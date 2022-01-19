Twitter оштрафовали на 10 млн рублей за оценку стрельбы в вузе Перми и упоминания ФБК

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компания Twitter оштрафована на 10 млн рублей за отказ удалить твиты с упоминанием ФБК (признан иноагентом и экстремистским в РФ) его основателя Алексея Навального, других участников фонда, а также твит с оценкой стрельбы, устроенной в Пермском госуниверситете. Об этом сказано в текстах решения суда о штрафах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Роскомнадзором в рамках исполнения требований о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в адрес владельца информационного ресурса Twitter направлены уведомления об ограничении доступа к информационным ресурсам, на которых размещена информация, распространяемая с нарушением закона, а именно призывы к участию в несанкционированной акции 18 сентября 2021 года, сведения о деятельности ФБК, Алексея Навального, Марии Певчих, Леонида Волкова, а также оценка событий в Пермском государственном университете", - сказано в документах. Там также приводятся ссылки на конкретные посты в Twitter, которые Роскомнадзор требовал удалить.

"В установленный законом срок - в течение суток с момента получения уведомления - вышеприведенная информация с информационного ресурса Twitter не удалена", - отмечается в решениях суда, в связи с чем на компанию и были составлены два протокола по ст 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации), которые 16 декабря 2021 года рассмотрел мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы. Twitter был признан виновным по двум эпизодам этого административного нарушения. Компании было назначено наказание в виде штрафа на сумму 10 млн рублей.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму более 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, а также материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, пропагандой наркотиков. Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика Twitter, а также накладывает штрафы. В частности, впервые к Facebook (Meta Platforms) будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации.