ДОМ.РФ: СЗФО 70% жилья строится с использованием эскроу-счетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Объем жилья, строящегося в Северо-Западном федеральном округе с использованием счетов эскроу, составляет 70% от общего количества. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

"Что касается перехода на проектное финансирование, то более 70% многоквартирного жилья в СЗФО строится по новой схеме, то есть с привлечением средств дольщиков на счета эскроу. А в отдельных регионах СЗФО с небольшими объемами жилищного строительства переход осуществлен полностью, например, Новгородской области и Республике Коми", - сказал он.

По данным Ачкасова, в 2021 году на территории СЗФО началось строительство 587 многоквартирных домов на 122 тыс. квартир. Общая площадь новых проектов - 5,5 млн кв. м, что на 49% больше показателя 2021 года. Всего в СЗФО строится 1 325 домов на 355 тыс. квартир общей площадью 15,7 млн кв. м. Из них 73% - в Санкт-Петербурге, Калининграде и Мурино (Ленинградская область).

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства жителей, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.