Таможня Хайнаня в 2021 году ускорила процедуры для импортных товаров на 10,6 часа

ХАЙКОУ /Китай/, 19 января. /ТАСС/. Время на прохождение процедур при ввозе на Хайнань из-за границы товаров через таможенное управление города Хайкоу (административный центр провинции) в 2021 году сократилось на 10,6 часа. Об этом сообщил департамент коммерции региона.

По данным ведомства, в декабре на рассмотрение документов и выдачу разрешения стало уходить на 66% меньше времени, чем в феврале - перед тем, как на острове была создана специальная межведомственная рабочая группа по стимулированию трансграничной торговли. Как уточнили местные власти, важную роль сыграл механизм "одного окна", который заметно снизил издержки предприятий-импортеров.

За минувший год, как отмечается, администрация Хайнаня сфокусировала внимание на проблемах, связанных с улучшением атмосферы для бизнеса. В частности, были оптимизированы методы по стимулированию финансовой поддержки с целью развития воздушных транспортных коммуникаций. Кроме того, власти ускорили формирование особых таможенных зон в Хайкоу и в международном глубоководном контейнерном порту Янпу на северо-востоке острова.

Согласно официальной статистике, внешний товарооборот Хайнаня за январь - ноябрь увеличился в годовом исчислении на 77,8%, до $20,16 млрд. Экспорт вырос на 48,7%, импорт - на 88,8%. Основные товары, закупаемые провинцией за рубежом (в том числе для переработки), - мясо и морепродукты, сухое молоко, злаки, соя, соль, руда, нефть и газ, химическое сырье, а также медикаменты, косметика, пластиковые изделия. Данные по международной торговле региона за весь прошлый год власти огласят в ближайшее время.