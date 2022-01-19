ЦБ не видит системных угроз для финансового сектора России из-за ситуации в Казахстане

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ситуация на финансовом рынке Казахстана в целом остается стабильной, отметил Банк России в обзоре рисков финансовых рынков. При этом потенциальные рыночные риски эмитентов Казахстана ограничено влияют на российских инвесторов и не несут системных угроз для российского финансового сектора, указал регулятор.

В период новогодних праздников на фоне произошедших событий в Казахстане наблюдалось некоторое повышение волатильности на локальном финансовом рынке. В то же время ключевые показатели не претерпели кризисных изменений. Так, за период с 5 по 12 января 2022 года доходность коротких суверенных бумаг выросла на 70 б. п. (с 9,19% до 9,89%), среднесрочных - на 56 б. п., долгосрочных - на 20 базисных пунктов. Биржевой индекс (KASE) за этот период снизился на 2,1%.

Тем не менее доля владения российских инвесторов суверенными облигациями Республики Казахстан незначительна и составляет всего 2,4%, отметил ЦБ РФ. Объем обязательств эмитентов Казахстана перед резидентами российской экономики на 1 декабря 2021 года составляет 77 млрд рублей, большая часть ценных бумаг представлена облигациями (74,9 млрд рублей), из которых 65,6 млрд рублей - суверенные облигации Республики Казахстан с фиксированным купоном.

При этом основными владельцами ценных бумаг казахстанских эмитентов являются кредитные организации (62,7 млрд рублей), а их объемы вложений незначительны относительно капитала. В свою очередь, розничные инвесторы и некоммерческие организации, обслуживающие население, владеют небольшим объемом ценных бумаг на общую сумму 4,3 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей приходится на государственные облигации Республики Казахстан, указал ЦБ РФ.