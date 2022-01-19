Экспорт пшеницы из России в Саудовскую Аравию вырос с начала сельхозгода в шесть раз

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия с начала сельскохозяйственного года (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) увеличила объемы поставок пшеницы в Саудовскую Аравию в шесть раз, в Алжир - в 11 раз. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По данным территориальных управлений Россельхознадзора и аналитической информации подведомственного Службе ФГБУ "Центр оценки качества зерна", Россия экспортировала в Королевство Саудовская Аравия (КСА) 916 тыс. т пшеницы в текущем сельскохозяйственном году (на 17 января), что в 6 раз превысило результат 2020-2021 сельхозгода", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, с момента поставки в Саудовскую Аравию первой партии пшеницы объемом 60 тыс. т в апреле 2020 года Россия отправила на экспорт в арабскую страну около 1,1 млн т пшеницы. Традиционно Саудовская Аравия импортировала из России ячмень: в период с 1 июля 2020 года по 13 января 2022 года страной импортировано 2,9 млн т российского ячменя.

Не менее активно в этом сезоне Россия осуществляет экспорт пшеницы в Алжир, отметили в Россельхознадзоре. В октябре 2021 года один их крупнейших зернотрейдеров в России экспортировал 60 тыс. т этой культуры в африканскую страну. Кроме того, в ноябре 2021 года Государственное зерновое агентство Алжира (OAIC) в рамках международного тендера на закупку продовольственной пшеницы законтрактовало более 200 тыс. тонн пшеницы российского происхождения. "Это позволило России увеличить объемы поставляемой в страну пшеницы: в текущем сельскохозяйственном году РФ экспортировала в Алжир 363,5 тыс. т, что в 11 раз выше объемов экспорта данной зерновой культуры в прошлом сезон", - отмечается в сообщении.

В Россельхознадзоре добавили, что увеличение экспорта пшеницы в Саудовскую Аравию и Алжир стало возможным благодаря работе Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхознадзора с компетентными ведомствами этих стран по смягчению требований, предъявляемых к пшенице в части поврежденности зерна клопом-черепашкой.