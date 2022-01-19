Прокуратура требует заблокировать три сайта по продаже билетов в Большой театр

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура потребовала заблокировать три сайта, продающие по завышенным ценам билеты в Большой театр без заключения договора с ним. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Тверская межрайонная прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети Интернет выявила три сайта, на которых размещена информация о продаже официальных билетов на мероприятие, проводимое Большим театром. По результатам проверки прокурор направил в Тверской районный суд Москвы административные исковые заявления в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной на выявленных этих сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - отметили в прокуратуре.

Проверка показала, что на интернет-ресурсах предлагаются билеты на представления в Большой театр по завышенной стоимости, чем нарушаются права потребителей. "Вместе с тем ФГБУК "Большой театр" с какими-либо организациями договоры о реализации билетов на проводимые им мероприятия не заключались. Информация о стоимости билетов и порядке их реализации размещена исключительно на официальном сайте театра", - пояснили в прокуратуре.