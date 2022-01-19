Пассажиропоток аэропорта в Кабардино-Балкарии за год вырос почти вдвое

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Нальчик (Кабардино-Балкария) по итогам 2021 года составил более 300 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем год назад. Об этом сообщил ТАСС представитель аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

"По итогам 2021 года пассажиропоток составил более 300 тыс., что почти вдвое больше, чем годом ранее (171 тыс. человек). Это стало возможным благодаря как внутренним рейсам, так и международным", - рассказал собеседник агентства.

В 2021 году по России рейсы выполнялись в основном в Москву и Санкт-Петербург, летом осуществлялись полеты в Сочи.

Что касается международного направления, также в летний период из Нальчика можно было вылететь в Ереван, Душанбе, Куляб, Худжанд и Стамбул. Шомахов отметил, что на некоторых рейсах, в том числе в Москву и Санкт-Петербург, самолеты поменяли на более вместительные.

В связи с увеличением туристического пассажиропотока на горнолыжные курорты КБР аэропорт Нальчик совместно с авиакомпанией "Алроса" с 28 декабря открыл дополнительные рейсы по маршруту Внуково - Нальчик - Внуково. Также был запущен дополнительный авиарейс в Москву авиакомпании Azur Air.

Ранее Шомахов сообщал, что в январе UVTaero проведет пробные полеты по маршруту Нальчик - Казань.