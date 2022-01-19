СМИ: оператор круизных лайнеров Genting Hong Kong готовит свою ликвидацию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 января. /ТАСС/. Компания Genting Hong Kong, управляющая круизными лайнерами в Азии, подала иск, связанный с процессом ее ликвидации. Это произошло после того, как обанкротилось ее судостроительное подразделение в Германии, сообщила в среду газета South China Morning Post.

В этой связи компания назначила трех временных ликвидаторов. Ожидается, что судебное заседание по этому делу состоится 20 января на Бермудских островах, где зарегистрирована Genting Hong Kong. С начала пандемии она несет убытки на сотни миллионов долларов.

Компания ожидает, что большинство ее существующих бизнес-операций придется свернуть. Однако некоторые виды коммерческой деятельности, в том числе связанные с обслуживанием круизных лайнеров Dream Cruise, будут продолжены, чтобы сохранить основные активы.

Компания управляет круизными линиями Dream Cruises, Cristal Cruises и Star Cruises. Ее задолженность достигла $2,78 млрд после того, как принадлежащая ей судоверфь на северо-востоке Германии объявила на прошлой неделе о банкротстве.

С 18 января были приостановлены торги акциями Genting Hong Kong на Гонконгской фондовой бирже. Эта компания входит в состав международного конгломерата Genting Group, которую контролирует малайзийский миллиардер Лим Кок Тай.