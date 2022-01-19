В Минцифры заявили, что обновление архивных тарифов коснется не более 5% всех абонентов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Обновление архивных тарифов коснется не более 5% всех абонентов, сообщил ТАСС замглавы Минцифры Дмитрий Ким.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке связи сообщала о повышении в ближайшее время архивных тарифов операторов "большой четверки".

"По нашей оценке, обновление архивных тарифов коснется не более 5% всех абонентов. Старые тарифы не всегда выгодны, поскольку зачастую включают меньший объем трафика, бесплатных минут и других опций. Абонент сам решает, останется он на архивном тарифе или перейдет на новый. Оба варианта должны быть удобны для абонентов и не убыточны для операторов. Этот баланс операторы должны соблюдать, чтобы сохранять качество связи", - отметил Ким.

Он уточнил, что формирование тарифной политики - это компетенция операторов. Возможность индексации тарифов должна быть прописана в договоре с абонентом, пояснил он.

Замглавы Минцифры добавил, что министерство не участвует в регулировании тарифов рынка. "Если уровень повышения цен вызывает вопросы, необходимо обратиться в ФАС, чтобы исключить нарушение законодательства", - прокомментировал он.

Ким напомнил, что у пользователя есть возможность перейти к другому оператору, сохранив свой телефонный номер.