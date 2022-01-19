Более 300 компаний стали резидентами Арктической зоны РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Количество резидентов Арктической зоны РФ превысило 300, самой популярной сферой стал туризм, сообщила в среду пресс-служба Минвостокразвития.

"За год с небольшим количество новых проектов, реализующихся в Арктической зоне Российской Федерации с государственной поддержкой, превысило 300. <…> В логистике, добыче полезных ископаемых, производстве рыбной продукции, сельском хозяйстве и других отраслях появляются новые предприятия и рабочие места для северян. <…> Самая популярная среди арктических предпринимателей ниша - развитие туристских проектов", - говорится в сообщении министерства.

По словам директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Владимира Гудкова, режим АЗРФ повысил деловую активность. Из девяти субъектов, на территории которых полностью либо частично распространена Арктическая зона РФ, лидирует Мурманская область - треть заявленных резидентами АЗРФ проектов (113) реализуются в этом регионе. На втором месте Архангельская область (98 проектов), за ней следуют Республика Карелия (33 проекта), Ямало-Ненецкий округ (26 проектов), Республика Коми (15 проектов), Красноярский край, Чукотский АО, Республика Саха (Якутия) и Ненецкий АО (10, 8, 7 и 2 проекта, соответственно).

Общий объем заявленных инвестиций превышает 367,6 млрд рублей, планируется создание около 14,5 тыс. рабочих мест. Бизнес уже вложил в экономику регионов АЗРФ 19 млрд рублей. В сфере туризма реализуются 68 проектов, в число лидирующих также вошли сфера услуг, транспорт и логистика, недвижимость и девелопмент (43, 39 и 31 проект, соответственно).

"Мурманская область с каждым годом набирает популярность как туристское направление. Мы планируем в ближайшие годы увеличить туристский поток более чем в два раза, достигнуть показателя в миллион туристов, поэтому нацелены на развитие инфраструктуры", - приводит пресс-служба слова замгубернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой.

О преференциях и льготах

Статус резидента АЗРФ позволяет инвесторам рассчитывать на ряд налоговых и прочих льгот. Компании в течение десяти лет снижают издержки по налогам на имущество и прибыль, платят пониженные страховые взносы, которые субсидируются государством. По специальной программе государством компенсируются процентные ставки по банковским кредитам. Упрощены процедуры получения земельных участков и таможенные формальности.

По данным КРДВ, в настоящее время заключено 310 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 367,6 млрд рублей и трудоустроить около 14,5 тыс. человек.

Арктическая зона Российской Федерации располагается на территории 9 субъектов, четыре из них входят в Арктическую зону полностью, пять - частично. Площадь арктического региона составляет 4,8 млн кв. км или 28% территории нашей страны. При этом в Арктике проживает 2,6 млн человек, или 1,7% от всего населения России.