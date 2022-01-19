Саратовский аэропорт обслужил почти 1 млн человек

ТАСС, 19 января. Пассажиропоток саратовского аэропорта Гагарин впервые составил почти 1 млн человек. Власти связывают рост в том числе с бюджетным субсидированием рейсов, передает пресс-служба правительства Саратовской области в своем Telegram-канале.

"Гордость Саратовской области - международный аэропорт Гагарин практически вышел на проектную мощность (1 млн человек в год). По итогам 2021 года пассажиропоток достиг 992 642 человека. Важнейший транспортный узел региона масштабно расширил маршрутную сеть до 24 направлений. Были открыты и новые направления полетов, какие раньше не осуществлялись в области, в том числе за рубеж", - цитирует пресс-служба губернатора Валерия Радаева.

Бюджетное субсидирование стало серьезным фактором для увеличения числа межрегиональных авиаперелетов, отмечается в сообщении. Так, на эти цели выделили 45 млн рублей из областного бюджета. Воздушные перевозки осуществлялись в Нижний Новгород, Махачкалу, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону. Услугой воспользовались более 43 тыс. пассажиров. В 2022 году также будут выполняться рейсы в Минеральные Воды. Для дальнейшего развития региональной авиации в областном бюджете на 2023 год предусмотрен 71 млн рублей.

Аэропорт Гагарин ввели в эксплуатацию в августе 2019 года, его строительство шло при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.